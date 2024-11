Incêndio destrói vegetação no município de Lagoa Seca

Na tarde dessa segunda-feira (18), um incêndio destruiu cerca de 300 metros de vegetação na zona rural de Lagoa Seca, na Paraíba.

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas após mais de quatro horas de trabalho, com a atuação de três equipes.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a dimensão do fogo, que formou uma extensa faixa de destruição.

As causas do incêndio não foram informadas, mas os bombeiros alertam para o aumento de ocorrências desse tipo durante esta época do ano.

Na mesma região, dois focos de incêndio foram combatidos na última semana.