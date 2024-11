Motorista perde o controle de veículo e cai em canteiro de obras

No início da noite deste domingo (17), um motorista perdeu o controle do veículo na BR-230, no bairro Acácio Figueiredo, em Campina Grande, invadiu o contramão e caiu no canteiro de obras da duplicação da rodovia.

Populares ajudaram a retirar o condutor do veículo antes da chegada do SAMU. Segundo a PRF, ele teve apenas ferimentos leves.

*com informações da Rede Ita.