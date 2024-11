Duas pessoas são assassinadas a tiros em João Pessoa

Na madrugada desse domingo (17), um adolescente de 15 anos e um homem não identificado foram assassinados a tiros no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa.

Segundo o tenente-coronel Ferreira, do 5º Batalhão de Polícia Militar, as vítimas estavam em uma rua do bairro quando dois homens em uma moto dispararam contra eles.

Ambos foram atingidos e morreram antes de receber atendimento médico.

O crime ocorreu poucas horas após a Polícia Militar realizar rondas na região, onde foram apreendidas armas, munições e drogas.

A Polícia Civil está investigando o caso.