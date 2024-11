Ambulância do Samu é roubada durante atendimento

Um homem foi detido pela Polícia Militar de Pernambuco após roubar uma ambulância durante um atendimento no Recife.

O caso aconteceu na madrugada do sábado (16) no bairro da Cohab, na Zona Sul da cidade. O veículo pertence ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do Recife.

De acordo com a prefeitura da capital pernambucana, a ambulância estava em uma ocorrência no Ibura, quando um homem entrou no veículo e o conduziu. “As autoridades de segurança foram acionadas e a ambulância foi recuperada em seguida. O suspeito de praticar o furto foi detido”, diz o Samu Recife, por meio de nota.

Câmeras de segurança mostram que, no momento do roubo, um socorrista preparava uma maca para atender um paciente enquanto a ambulância estava estacionada. Em seguida, o veículo foi levado pelo suspeito.

A Polícia Militar de Pernambuco disse que encontrou a ambulância instantes depois do roubo. O veículo foi devolvido à prefeitura do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco abriu uma investigação sobre o caso.

