Acidentes com motos provocam três mortes na Paraíba

Dois acidentes, envolvendo motocicletas, provocaram a morte de três pessoas nas últimas horas no Sertão da Paraíba.

Os acidentes ocorreram no trecho rodoviário que liga as cidades de Marizópolis e Sousa.

Um jovem (18 anos) seguia em uma motocicleta pela BR-230. Ao entrar no retorno que dá acesso à cidade de São João do Rio do Peixe (antiga Antenor Navarro), foi atingido por uma carreta.

Horas depois, na mesma rodovia, no trecho entre Sousa e a cidade de Aparecida, uma moto com duas pessoas atingiu de frente um carro que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o condutor da moto e o passageiro, de 34 e 22 anos, morreram no local.

*com informações complementares de g1pb