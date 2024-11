Polícia prende suspeito de ataque que matou criança e deixou adolescente ferido no Sertão

O suspeito de ser o mandante do ataque que terminou com a morte de uma criança de seis anos e um adolescente baleado foi preso em João Pessoa, na quinta-feira (14).

O crime aconteceu na noite do dia 29 de outubro, em Patos, no Sertão do estado. Imagens de uma câmera de segurança mostram o adolescente caminhando de mãos dadas com a criança, identificada por Aylla Félix dos Santos.

Depois, um carro branco passou pelo local com três homens dentro. Um dirigindo e outros dois como passageiros, que são os suspeitos dos disparos.

Depois do ataque, Aylla morreu ainda no local. Já o adolescente foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Patos para o Hospital Regional do município. O g1 não conseguiu saber o atual estado de saúde dele.

Outros três homens suspeitos de cometer o crime foram presos no dia 30 de outubro. Segundo os investigadores, o trio confessou ter matado a menina e disse que o alvo da ação era o adolescente, de 17 anos. Depois, eles também admitiram que confundiram esse adolescente com um integrante de um grupo criminoso rival. Portanto, todas as vítimas foram atingidas por engano.

* Com g1pb