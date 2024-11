O Aeroporto de Goiânia – Santa Genoveva – teve sua circulação restrita nesta sexta-feira (15) por causa de um suposto artefato explosivo deixado em um banheiro da unidade.

A Polícia Federal e a Polícia Militar de Goiás foram acionadas pela administração do aeroporto durante a manhã para investigar um objeto suspeito encontrado em uma lixeira no banheiro masculino.

Os agentes usaram um robô para remover o objeto, uma caixa de sapato fechada com fita.

O aeroporto não chegou a ser evacuado, segundo a Polícia Federal em Goiás, mas teve restrição na circulação. A área do banheiro foi isolada, e o artefato, retirado por uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM goiana.

Em nota, a concessionária CCR Aeroportos, responsável pela administração do Santa Genoveva, afirmou que o fluxo normal de passageiros foi retomado por volta das 14h. A empresa não informou se houve voos cancelados ou atrasados.

Segundo a PF, a corporação foi acionada para isolar a área do crime, e a detonação do artefato, em uma área controlada do próprio aeroporto, ficou sob a responsabilidade da PM.

Após análise, a PF concluiu que o objeto não era um artefato explosivo.

