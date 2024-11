PF deflagra operação para combater fraude no seguro-defeso no Sertão

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (14/11) a denominada Operação Piracuera, que tem como objetivo combater possíveis fraudes ao benefício do seguro-defeso de pescador praticadas no município de Bom Sucesso/PB.

Os investigados estariam cooptando pessoas no município para se cadastrarem em uma associação de pescadores, mesmo sem exercer a atividade da pesca, com o único propósito de receber fraudulentamente o benefício do seguro-defeso pago pelo Governo Federal.

Segundo o INSS, no ano de 2023 houve aumento de mais de 1.500%, em relação ao ano anterior, do número de cadastros de novos pescadores no município de Bom Sucesso/PB, todos vinculados a uma mesma colônia de pescadores.

Ainda se apurou que os investigados cobravam uma taxa de cerca de R$ 700,00 (setecentos reais) para realizar estes cadastramentos. Alguns destes falsos pescadores chegaram a receber mais de 8 mil reais em benefícios sociais.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 8ª Vara Federal de Sousa/PB, sendo um na zona rural do município de Bom Sucesso/PB e o outro no bairro da Torre, em João Pessoa/PB. Além disso, foi determinada pelo Juízo Federal a quebra do sigilo bancário dos suspeitos.

Caso sejam denunciados, os investigados poderão responder pelos delitos de estelionato majorado e associação criminosa, com penas que – somadas – podem chegar a 8 anos de reclusão.

A operação foi denominada de “Piracuera”, que significa “Rio sem peixe” na língua Tupi-Guarani.

Não haverá coletiva.