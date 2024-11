Homens armados roubam celulares e armas de seguranças da UEPB

Dois homens armados roubaram celulares e armas de dois seguranças no campus de São Bento da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) na noite desta quarta-feira (13).

Durante a ação, uma das seguranças tentou reagir e acabou baleado no ombro. Os assaltantes fugiram com os itens roubados, sendo que as armas dos vigilantes eram o alvo principal.

A Polícia Militar foi acionada logo após o incidente e iniciou uma perseguição aos suspeitos, que perderam o controle do veículo durante a fuga.

Um dos homens conseguiu escapar, mas Robson Barreto França Filho foi preso em flagrante, com os celulares dos seguranças em sua posse.

O ferido foi levado ao Hospital de Emergência e Trauma de Segurança de Campina Grande, recebeu atendimento médico e teve alta na manhã desta quinta-feira (14).

A polícia segue nas buscas pelo segundo suspeito.