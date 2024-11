Homem é preso após estuprar criança de 11 anos em João Pessoa

Um homem de 35 anos foi preso, na tarde desta quinta-feira (14), suspeito de estuprar uma criança de 11 anos no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa.

Segundo a Polícia Civil, a própria mãe da menina denunciou o abuso após ser informada pelos vizinhos.

De acordo com a Polícia Militar, a menina morava com a avó. Os vizinhos, ao flagrarem a criança com o homem na residência, telefonaram para a mãe.

A mulher foi até o local e chamou a Polícia Militar, afirmando que o homem estava trancado em um quarto com a criança.

Os policiais também flagraram o momento em que o homem deixava a residência indicada na denúncia.

O homem está preso na Central de Polícia, onde aguarda por audiência de custódia.