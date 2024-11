Uma adolescente de 17 anos, Ana Clara Souza Costa, desapareceu de casa no bairro do Valentina Figueiredo, em João Pessoa, no dia 6 de novembro.

A mãe, Sara Raquel Costa, registrou a ocorrência na Polícia Civil e suspeita que familiares possam estar envolvidos no desaparecimento da filha.

Segundo relatos, Ana Clara saiu de casa levando uma mochila e entrou em um carro na esquina de sua residência.

A adolescente deixou uma carta pedindo perdão e afirmando que estava com a família.

A mãe acredita que a avó materna, Maria do Socorro Sousa Costa, tenha influenciado a fuga, especialmente após pedir a transferência escolar de Ana Clara.

Uma amiga informou que a adolescente e a avó poderiam estar se dirigindo a São Paulo, acompanhadas do tio, André Felipe Souza Costa.

A última informação sobre Ana Clara veio de amigos, indicando que ela estava hospedada em uma pousada no Conde, na Região Metropolitana de João Pessoa, no dia 7 de novembro.

O tio, André Felipe, negou qualquer envolvimento em uma publicação recente, indicando que deixará as explicações para seus advogados. A Polícia Civil continua investigando o caso.