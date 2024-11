Polícia Federal deflagra operação contra distribuição de moeda falsa na Paraíba

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (13) a Operação Chasque, que tem como objetivo combater o crime de aquisição e distribuição de moeda falsa na Paraíba.

Em julho deste ano, a Polícia Federal interceptou uma encomenda remetida pelos Correios contendo vinte cédulas de R$ 50,00 falsificadas, que tinha como destino uma residência no Bairro Novo, na cidade paraibana de Boqueirão.

Após a realização de investigações, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela 4ª Vara Federal de Campina Grande, na cidade de Petrolina (PE), no bairro Antônio Casemiro, local da atual residência do suspeito de adquirir as cédulas falsas.

Durante as buscas, foram encontrados 21 tabletes de maconha na residência, o que ocasionou a prisão em flagrante do investigado e de sua companheira pelo crime de tráfico de drogas, que possui pena de até 15 anos de reclusão.

Além do crime acima, o investigado também poderá responder pelo delito de aquisição de moeda falsa (art. 289, §1º, do Código Penal) com pena que pode chegar a 12 anos de prisão, além de multa.

A operação foi denominada de “Chasque”, que significa “Mensageiro”, e era a pessoa que prestava o serviço de correio durante o Império Inca, fazendo referência ao modo como o delito investigado foi praticado, utilizando-se do serviço dos Correios.