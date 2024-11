Colisão na BR-104 entre Campina Grande e Queimadas deixa sete feridos

Na tarde desta terça-feira, um acidente na BR-104, entre Campina Grande e Queimadas, resultou em sete pessoas feridas.

A colisão frontal ocorreu quando o motorista de um carro vermelho tentou e acabou se chocando contra um táxi que seguia de Queimadas.

O carro vermelho estava contramão no momento do impacto. No táxi, estavam seis pessoas, e apenas o motorista no carro vermelho.

Todos os feridos foram encaminhados ao Hospital de Trauma de Campina Grande.