Megaoperação contra quadrilha do tráfico internacional de drogas

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta terça-feira (12) uma operação para desmantelar uma quadrilha suspeita de atuar no tráfico internacional de cocaína.

A PF cumpre 27 mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão. A ação ocorre nos municípios de Umurama, Guaíra, Maringá e Rolândia -no Paraná, e também nas cidades Amambai, Naviraí e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul .

A investigação começou no final de 2023 após uma prisão em flagrante. Na ocasião, um suposto casal foi preso em Guaíra com 53 kg de cocaína. No esquema, a quadrilha costumava usar homens e mulheres para simular um casal em caso de abordagens policiais.

Segundo a PF, os motoristas da organização pegavam a droga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Na sequência, os criminosos retornavam ao Brasil por regiões do Paraná. A entrega da cocaína ocorria por rodovias brasileiras nas cidades de Umuarama, Maringá, Curitiba, Balneário Camboriú, Itajaí e Joinville.

Estima-se que o grupo tenha transportado e lucrado com mais de 20 toneladas de droga desde 2020. Para atacar o capital da organização, foi determinado pela Justiça o sequestro de bens móveis e imóveis, além do bloqueio de contas no valor de até R$ 389 milhões, vinculadas a 31 investigados.

Os investigados podem responder pela prática de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. Esses crimes possuem penas máximas que podem ultrapassar 55 anos de prisão se somadas.

*uol/folhapress