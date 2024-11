Jovem morre após colidir com um caminhão no Sertão

Na madrugada deste domingo (10), José de Miana, de 19 anos, faleceu após um grave acidente de moto em Riacho dos Cavalos, Sertão da Paraíba.

O jovem perdeu o controle da motocicleta e colidiu com um caminhão estacionado, morrendo no local devido à gravidade dos ferimentos.

Moradores relataram a força do impacto e a comoção na cidade. As autoridades estão investigando as causas do acidente.