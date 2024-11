Polícia captura três foragidos da Justiça em João Pessoa

A Polícia Militar cumpriu três mandados de prisão na região metropolitana de João Pessoa, nesse sábado (9). As prisões foram registradas em ações distintas pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

A primeira, uma mulher de 55 anos, foi localizada pelos policiais da Força Regional no bairro Rangel e presa após ser condenada a 12 anos e 8 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas.

O segundo preso foi um homem, de 32 anos. Ele foi localizado e abordado pelos policiais da Força Regional no Colinas do Sul. A decisão judicial converteu sua pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, determinando a prisão do condenado por porte ilegal de arma de fogo.

A terceira prisão aconteceu na cidade de Bayeux, em uma ação conjunta entre as Polícias Militar e Federal, que resultou na captura de uma mulher foragida da Justiça no aeroporto Castro Pinto. A mulher respondia pelo crime de tráfico de drogas.