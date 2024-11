Dupla é presa por porte ilegal de arma em Cajazeiras

Policiais militares do 3º Esquadrão do Regimento de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam) prenderam, nesse sábado (9), dois homens por porte ilegal de arma, na cidade de Cajazeiras.

Um dos suspeitos estava com tornozeleira eletrônica e reagiu à ordem de prisão.

A equipe policial realizava rondas no bairro São Francisco quando se deparou com uma dupla em uma motocicleta, onde o garupa portava uma tornozeleira eletrônica.

Rapidamente, os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida e, durante o acompanhamento, o garupa pulou da moto, sacou uma arma e iniciou disparos contra a equipe policial.

Em resposta à agressão, a equipe do Rotam revidou e houve um breve confronto. O suspeito largou a arma, uma pistola, calibre 380, e tentou se esconder em uma residência, mas foi capturado pelas equipes.

O suspeito preso já tinha diversas passagens por tráfico de drogas, também respondia por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Os dois ocupantes da motocicleta, de 38 e 35 anos, foram conduzidos para a Delegacia de Cajazeiras.