Suspeito de tráfico de drogas é preso na cidade de São Bento

Policiais do 3º Esquadrão do Regimento de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam) prenderam, noite dessa sexta-feira (8), um homem por tráfico de drogas, na cidade de São Bento.

Com ele, foram apreendidas diversas drogas, uma pistola e vários materiais utilizados no tráfico de entorpecentes.

Os policiais realizavam rondas, no bairro São Bentinho, quando receberam uma denúncia de que um indivíduo estaria armado na frente de uma residência. Ao chegar no local, a equipe visualizou o suspeito, que tentou fugir, mas foi detido pelos policiais.

Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre .380, com dois carregadores e 69 munições intactas, seis celulares, tabletes de maconha, papelotes de maconha, crack e cocaína prontos para consumo, além de uma balança de precisão, materiais para o acondicionamento, câmeras de monitoramento e dinheiro em espécie.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Catolé do Rocha.