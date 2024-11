Polícia apreende drogas e armas em Sousa e João Pessoa

Policiais do 3º Esquadrão do Regimento de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam) apreenderam, na noite dessa sexta-feira (8), várias drogas escondidas em uma mochila, na cidade de Sousa.

Além das drogas, uma espingarda calibre 12 foi apreendida no local.

As equipes estavam em rondas no bairro Jardim Iracema, quando visualizaram um suspeito saindo de uma residência.

Ao perceber a aproximação dos policiais ele fugiu, pulou vários muros de casas próximas e deixou para trás uma mochila e uma espingarda, com munições intactas.

Na bolsa, foram encontrados mais de 4 kg de crack, 5 kg de maconha, 45 gramas de cocaína, cinco balanças de precisão, uma maquineta de cartão e um documento pessoal que poderá auxiliar na identificação do suspeito.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de de Sousa. As buscas pelo suspeito continuam.

EM JOÃO PESSOA

Policiais militares do 1° Batalhão de Polícia Militar apreenderam mais uma arma de fogo em João Pessoa, na noite dessa sexta-feira (8). Na ação, também foram apreendidas várias drogas prontas para o comércio.

A equipe policial estava em rondas no bairro do Cristo Redentor quando se deparou com um indivíduo suspeito que, ao perceber a chegada dos policiais, fugiu. No local onde ele estava, foram encontrados um revólver, calibre 38, com oito munições intactas, 114 papelotes de maconha e dois pinos de cocaína.

Todo o material apreendido foi encaminhado até a Central de Flagrantes.