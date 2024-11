Mulheres são presas tentando aplicar golpe em agência bancária na Paraíba

Duas mulheres foram presas em flagrante se passando por clientes para aplicar golpes em uma agência bancária da cidade de Cuité, no Agreste da Paraíba, na sexta-feira (8). Segundo a Polícia Civil, elas tentraram, de foram fraudulenta, efetuar saques de altos valores de pessoas que tinham saldo do FGTS a receber.

A gerência do banco acionou a Polícia Civil ao desconfiar da atuação das mulheres, que dias atrás tentaram realizar o golpe na mesma agência bancária e, não tendo sucesso, voltaram na agência na sexta-feira.

Com isso, policiais da delegacia de Cuité foram na agência e acharam as mulheres ainda dentro do banco e descobriram que elas estavam com documentos de identidade falsos, e outros documentos em nome de terceiros.

Segundo a polícia, as suspeitas confessaram que o objetivo seria abrir contas em nome daquelas pessoas para efetuar saques de altos valores.

As mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Cuité, onde foram autuadas em flagrante pelos crimes de estelionato e uso de documentos falsos, ficando recolhidas aguardando audiência de custódia.

* Com g1pb