Tragédia na BR-104: três membros da mesma família morrem em colisão

Três pessoas da mesma família morreram nesta sexta-feira (8) após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na BR-104, em Barra de Santa Rosa, Paraíba.

As vítimas são Lucas Dantas Barros, de 29 anos, sua mãe, Maria da Guia Dantas Barros, de 67, e seu pai, Valdenor Barros, de 72.

Segundo a Polícia Civil, a família voltava de uma consulta médica em Barra de Santana para casa, em Picuí, quando ocorreu o acidente.

O motorista do caminhão informou que tentou evitar a colisão ao ver o carro na contramão, mas não conseguiu.

Ele não se feriu e cooperou com as investigações. A Polícia Civil está apurando as circunstâncias do acidente.