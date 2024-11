A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar do Estado da Paraíba, deflagrou nesta sexta-feira (8) a Operação Alucinato, com o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão em Campina Grande/PB.

A ação visa desarticular uma rede de tráfico responsável pelo armazenamento e venda de drogas sintéticas na região metropolitana.

Caso denunciados, os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas, se somadas, podem chegar a 25 anos de reclusão.