Maria das Graças, de 51 anos, morreu nesta quinta-feira (7) após sofrer uma descarga elétrica enquanto manuseava uma máquina de lavar roupas no distrito de Nazaré, zona rural do município de Pocinhos, no Cariri da Paraíba.

A suspeita é de que o choque tenha sido causado por uma extensão desgastada.

O Corpo de Bombeiros orienta, em casos de choque elétrico, a tentar desligar o condutor de energia ou usar madeira ou borracha para afastar a vítima, além de acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou o Samu (192).