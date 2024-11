A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (8), a Operação “Conexão Violeta”, para combater uma rede de tráfico de drogas interestadual, envolvendo transporte de entorpecentes via aeroportos brasileiros.

Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão, nos Estados do Rio Grande do Norte, Goiás e Paraná, com o objetivo de desarticular um grupo responsável pela distribuição de drogas na região Nordeste, particularmente no Estado da Paraíba.

As investigações tiveram início em 7 de agosto de 2024, quando uma mulher foi presa em flagrante ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Bayeux/PB, vinda de Curitiba/PR, transportando 26,24 kg de skank, droga conhecida por seu elevado teor de THC.

As apurações revelaram uma rede criminosa estruturada, que incluía financiamento de passagens e despesas operacionais, pagos por meio de transferências eletrônicas.

Os investigados são suspeitos de atuarem em conjunto para o transporte, venda e distribuição do entorpecente, com a participação de financiadores, transportadores e compradores.

Caso denunciados, os investigados responderão pelo crime de tráfico de drogas interestadual, cuja pena pode chegar a 25 anos de reclusão e multa.