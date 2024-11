Polícia Militar prende dupla que estaria tentando praticar roubos perto de UPA de Campina Grande

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos que estariam tentando praticar assaltos contra veículos, perto da Unidade de Ponto Atendimento (UPA) do bairro de Dinamérica, na noite dessa quarta-feira (6), em Campina Grande. Na ação, foi apreendido um revólver.

As equipes da Força Tática do 2º Batalhão reforçavam as rondas perto do local e viu os dois acusados, que estavam a pé.

Um deles ainda tentou abandonar a arma na calçada da UPA e fugir com o comparsa, mas a ação foi impedida e os dois foram presos. O caso foi levado para a Central de Polícia.