Defesa de adolescente pede afastamento de conselheiro suspeito de estupro na Paraíba

A defesa da adolescente de 13 anos, que acusa um conselheiro tutelar de Mulungu de estupro de vulnerável, solicitou o afastamento imediato do suspeito.

O advogado Renato Santos de Melo argumenta que a permanência do homem no cargo “compromete a ordem pública”, devido ao contato direto com crianças e adolescentes.

Além disso, ele pede que o caso, atualmente em Alagoinha, seja transferido para a Polícia Civil de Gurinhém, onde a vítima reside.

A defesa também busca a prisão preventiva do suspeito, que foi liberado após audiência de custódia. Outras adolescentes já se manifestaram para depor, segundo o advogado.