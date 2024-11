O promotor de Justiça Bruno Leonardo Lins, do Ministério Público da Paraíba (MPPB), divulgou novas informações sobre o caso do médico Fernando Paredes Cunha Lima, de 81 anos, suspeito de cometer abusos sexuais contra menores de idade.

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) acolheu um recurso do MPPB, que resultou na prisão do médico, visando evitar a continuidade dos supostos crimes.

O promotor explicou que, antes dessa decisão do TJPB, o Ministério Público já havia solicitado a prisão de Fernando em quatro oportunidades, com base em denúncias oferecidas, mas os pedidos foram inicialmente negados.

O magistrado de primeira instância optou por medidas cautelares, proibindo o médico de exercer a profissão e de manter contato com as vítimas.

Diante da negativa, o MPPB recorreu ao Tribunal, que reconheceu a necessidade da prisão.

Além dos processos judiciais, a investigação inclui depoimentos de vítimas e testemunhas, confirmando os abusos.

Segundo o promotor, as provas contra o médico são contundentes, e a fase final da instrução está em andamento, com as alegações finais.

O Ministério Público espera que essa decisão do Tribunal de Justiça conduza a uma condenação justa pelos crimes cometidos.