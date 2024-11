Ação conjunta mira o tráfico de drogas em João Pessoa

A Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), através da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa, e a Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), realizaram mais uma operação conjunta com sucesso.

Durante a última ação, que teve início na manhã desta quarta-feira (6) no Parque Solon de Lucena e se estendeu ao bairro do Geisel, quatro pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas.

Dentre os presos, dois deles tinham passagens anteriores pela polícia, incluindo uma prisão feita pelos guardas municipais na Festa das Neves do ano passado. A ação conjunta entre as forças de segurança resultou ainda na apreensão de substâncias análogas a maconha, cocaína e crack, além de balanças de precisão e uma quantia em dinheiro.

Ainda durante esta semana, na segunda-feira (4), outra ação conjunta entre a Guarda e a DRE resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, incluindo sacos, tabletes e produtos fracionados para venda. Foi uma operação realizada nos bairros de Manaíra, Tambaú e Tambauzinho, onde também foram apreendidos materiais eletrônicos, balanças, materiais para embalagem e instrumentos musicais de origem suspeita.

De acordo com Dudu Soares, secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa, operações como estas reforçam o compromisso das forças de segurança em garantir mais proteção e combater o tráfico de drogas na capital paraibana.

“A união entre as forças de segurança resulta em uma sociedade mais segura. A Guarda está 24 horas nas ruas realizando o trabalho de policiamento preventivo. Reafirmo que todo cidadão pode acionar uma equipe da Guarda através do Disque 153 colaborando com o nosso trabalho”, destacou.

Todos os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Cidade da Polícia Civil, no Geisel.