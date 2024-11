Um fiscal do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi preso neste domingo (3), na área externa da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, após aplicação das provas.

A Polícia Militar informou que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por corrupção passiva e favorecimento da entrada de aparelhos de comunicação em presídios. Ele foi levado à Central de Polícia por policiais do 2º Batalhão.

A aplicação das provas na Paraíba seguiu sem grandes incidentes, com mais de 1.300 policiais mobilizados para garantir a segurança do exame em mais de 50 municípios do Estado.