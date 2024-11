Na tarde desse domingo (3), um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro resultou na morte de duas pessoas e deixou outra ferida, na BR-361, entre os municípios de Piancó e Itaporanga, no Sertão da Paraíba.

A colisão frontal aconteceu no km 93 da rodovia, por volta das 14h40. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro e o piloto da moto faleceram no local.

Um passageiro do carro foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Regional de Piancó.

As causas do acidente serão investigadas pela PRF e Polícia Civil.