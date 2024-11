Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere privado pelo companheiro em Campina Grande

Uma mulher foi resgatada após ser mantida em cárcere privado pelo homem com quem tinha um relacionamento, no bairro Portal Campina, em Campina Grande.

Segundo a Polícia Militar, o resgate ocorreu na tarde da última quinta-feira (31), após a irmã da vítima denunciar a situação de violência doméstica.

A vítima confirmou que estava presa há cerca de quatro dias, com sobrancelhas e cabelos raspados, além de lesões pelo corpo.

O suspeito, de 29 anos, teria ainda obrigado os filhos do casal a filmar as agressões e, posteriormente, enviado as crianças para a casa da avó paterna em Pernambuco, com a intenção de matar a companheira e fugir.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Polícia Civil de Campina Grande, onde o caso segue em investigação.