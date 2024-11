Corpo de homem é encontrado enrolado em tapete e enterrado na cova rasa em João Pessoa

A Polícia Militar encontrou, na tarde desta quarta-feira (30), o corpo de um homem enrolado em um tapete e enterrado em uma cova rasa no quintal de uma casa no bairro do Varadouro, em João Pessoa, após denúncia anônima.

O local, conhecido como antiga cracolândia, passou por uma varredura inicial, mas o corpo foi localizado apenas em uma segunda inspeção, com auxílio do Corpo de Bombeiros.

Segundo o subtenente Jimenez, uma vítima que apareceu há cerca de 23 anos, foi morta recentemente.