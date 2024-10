Casal é preso em canil com armas e 30 kg de drogas em Cabedelo

Na manhã desta quarta-feira (30), uma operação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) apreendeu 30 kg de skunk e armas em um canil no Recanto do Poço, em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa.

O casal dono do local foi detido, e a ação contou com o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

No canil, foram encontrados sete simulacros, uma arma de fogo, máscaras suspeitas e uma balança de precisão.

A polícia investiga o envolvimento do casal em crimes patrimoniais.