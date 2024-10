Motorista perde controle e derruba muro de prédio no Centro de João Pessoa

Na manhã desta terça-feira (29), um motorista perdeu o controle do carro e colidiu com o muro de um prédio na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de João Pessoa.

O impacto foi tão forte que derrubou parte do muro, que caiu sobre a calçada, e destruiu a frente do veículo.

Não há registro de feridos no acidente.