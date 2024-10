A Justiça da Paraíba realiza, nesta terça-feira (29), a primeira audiência de instrução do pediatra Fernando Paredes Cunha Lima, acusado de abusar sexualmente de seis crianças em seu consultório em João Pessoa.

A sessão ocorre na 4ª Vara Criminal do Fórum Criminal e conta com o depoimento de duas das vítimas e oito testemunhas de acusação e defesa, além do próprio médico, que participam remotamente da audiência.

A defesa do réu, de 80 anos, indicou 38 testemunhas, mas o juiz José Guedes Cavalcanti Neto limitou o número a oito.

A audiência, que pode se estender até quarta-feira (30), será usada para ouvir as testemunhas selecionadas.

Em audiência anterior, o juiz negou um pedido de prisão preventiva do acusado, impondo medidas cautelares, como a suspensão do exercício da profissão.