Caminhão perde controle e derruba muro e poste em João Pessoa

Na manhã desta terça-feira (29), um caminhão que transportava batata-doce perdeu o controle e colidiu com um muro e um poste na BR-230, próximo ao viaduto de acesso à zona oeste de João Pessoa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 5h20. O motorista e o passageiro sofreram ferimentos leves e foram atendidos pelo Samu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local. Apesar do incidente, a via não foi interditada, embora o trânsito deva ficar lento.