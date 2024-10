Morre mulher que matou companheira a facadas em Campina Grande

No último sábado (26), Maria Nísia de França, de 47 anos, foi morta a facadas durante uma discussão com sua companheira, Maria Madalena Dantas Braga, de 45 anos, em uma casa no bairro do Catolé, em Campina Grande.

A vítima tentou pedir ajuda a moradores da rua, mas não resistiu aos ferimentos.

A suspeita do assassinato foi encontrada em estado grave após o ocorrido e faleceu nesta segunda-feira (28). A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.