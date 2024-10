Homem morre em confronto com a polícia em Bayeux

Na tarde desta segunda-feira (28), um homem de 24 anos morreu durante troca de tiros com a polícia no bairro do Mutirão, em Bayeux.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem usava tornozeleira eletrônica e cumpriu pena em regime semiaberto após ser condenado a 18 anos de prisão.

A ação policial almejava prender outro homem, com três mandados de prisão em aberto e suspeito de liderar o tráfico na área.

Ao chegar no local, os policiais foram recebidos a tiros e reagiram.

O homem de 24 anos foi atingido e morreu no local, enquanto o alvo principal foi preso e encaminhado para a Central de Polícia, onde aguardará audiência de custódia.