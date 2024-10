Polícia apreende munição de canhão na grande João Pessoa

A Polícia Militar apreendeu uma munição de artilharia do tamanho de um braço humano, no fim da manhã deste sábado na grande João Pessoa. A apreensão do artefato foi algo atípico, e levou ao acionamento do Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate) para o recolhimento seguro e correta desativação.

A munição estava em uma bolsa com um revólver e uma espingarda. O material foi abandonado por um suspeito que fugiu ao perceber a presença dos policiais do 7º Batalhão, na região de Mumbaba, em Santa Rita.

O artefato tem mais de 50 centímetros de comprimento, calibre de 40 milímetros, e serviria para abastecer canhão em linhas de artilharia. De acordo com o Gate, foi realizado uma série de procedimentos para o recolhimento seguro do material.

Toda a ocorrência foi apresentada na 6ª Delegacia Distrital e, de lá, a munição foi encaminhada para a sede do Gate, em João Pessoa, para a completa desativação e confecção do relatório técnico.