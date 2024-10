Eleitor é detido por filmagem do voto em João Pessoa

Neste domingo de votação (27), um eleitor foi conduzido pela Polícia Militar após filmar o próprio voto durante o segundo turno das eleições municipais em João Pessoa. O incidente ocorreu na Seção 552, da 70ª Zona Eleitoral, localizada na Escola de Educação Básica e Profissional Fundação Bradesco.

Os mesários da seção, ao perceberem a irregularidade, acionaram as autoridades.

O eleitor foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal para as devidas providências, conforme previsto na legislação eleitoral, que considera crime a quebra do sigilo do voto através do registro de fotos ou vídeos no momento da votação.