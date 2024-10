Incêndio de pequenas proporções atinge Lojinha do Treze, em Campina

Um incêndio de pequenas proporções atingiu a Lojinha do Treze na manhã deste sábado, em Campina Grande.

A loja fica localizada na esquina do Calçadão da Rua Cardoso Vieira com a Marquês do Herval, no centro de Campina Grande.

O local foi isolado e os soldados controlaram as chamas rapidamente. A suspeita inicial é de que o fogo tenha começado a partir de um possível curto circuito no interior da loja.

Os soldados do Corpo de Bombeiros tiveram que quebrar uma das janelas do prédio para ter acesso ao interior da loja. Ninguém ficou ferido.