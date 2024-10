Na madrugada desta quinta-feira (24), três pessoas foram assassinadas a tiros no Bairro do 13, em Cruz do Espírito Santo, Região Metropolitana de João Pessoa.

Os corpos foram encontrados em locais diferentes, distantes por uma rua.

Moradores relataram que ouviram vários disparos durante a madrugada, mas prevaleceu a lei do silêncio.

A Polícia Civil, o Numol e a Polícia Militar estão investigando o caso.