Jovem comerciante morre em acidente de motocicleta em Solânea

Um trágico acidente resultou na morte do comerciante José Johnathan Cesário, de 23 anos, na noite desta terça-feira (22).

O incidente ocorreu por volta das 22h30, próximo à Escola Alfredo Pessoa de Lima, em Solânea, no Brejo paraibano.

José perdeu o controle da motocicleta que pilotava e sofreu uma forte pancada na cabeça ao cair.

Ele não usava capacete no momento do acidente. O jovem foi rapidamente socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Distrital de Solânea, mas não resistiu aos ferimentos.

Após a realização de exames de necropsia, seu corpo foi liberado aos familiares para as devidas providências.