Acidente grave na BR-230 envolve três veículos perto de Sousa

Um acidente envolvendo três veículos ocorreu na BR-230, no km 459, próximo ao município de Sousa, na noite desta terça-feira (24).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro funerário colidiu violentamente com a traseira de um caminhão por volta das 19h.

O impacto fez com que o caminhão perdesse o controle e invadisse o pátio de um posto de combustíveis, colidindo com um carro estacionado.

Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e PRF foram acionadas para o resgate. No total, três vítimas foram atendidas, com duas em estado grave. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelos bombeiros.

Todas as pessoas feridas foram levadas ao Hospital Regional de Sousa, que ainda não atualizou informações sobre o estado de saúde dos acidentados. A PRF investiga os detalhes do acidente.