Ex-jogador do Palmeiras é detido por suposto crime sexual

Ídolo do Palmeiras, Valdívia foi detido após ter sido denunciado por suposto crime sexual. O ex-atleta rebateu as acusações e disse que ato foi “consensual”.

Segundo o Ministério Público chileno, o ex-jogador foi detido e o caso está sob investigação: “A Promotoria de Flagrância recebeu uma denúncia por crime sexual contra Jorge Valdivia. Caso está sendo investigado e diligentemente em desenvolvimento”.

Em declaração à rádio Bío Bío, Valdívia negou qualquer agressão e declarou ter sido com uma mulher maior de idade: “Não conheço as motivações desta ação, mas nego categoricamente ter agredido sexualmente qualquer pessoa. Tive um relacionamento consensual com uma mulher adulta”.

Valdívia disse ainda que estará à disposição do MP para que situação seja resolvida: “Vou me colocar à disposição do Ministério Público nesta quarta-feira (23) de manhã. (Necessário) ter cautela e proteger o meu direito à presunção de inocência”, afirmou.

Segundo o depoimento, o incidente entre Valdívia e a vítima, que era tatuadora, aconteceu na noite do último domingo (20). Os dois teriam marcado um encontro em um restaurante para que o ex-jogador marcasse uma tatuagem. Dupla teria ingerido bebidas alcóolicas. Vítima relatou que não se lembra de mais nada do que aconteceu entre os dois na noite em questão, mas após entrar em contato com Valdívia, o ex-atleta lhe disse que tiveram relações sexuais.

*uol/folhapress