Homem é preso por tentativa de feminicídio e abuso contra ex-esposa grávida

Um homem de 22 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (21) em Guarabira, no Brejo paraibano, suspeito de tentar matar e estuprar sua ex-esposa, que estava grávida de nove meses.

O crime ocorreu na última quarta-feira (16), quando Charles Augustinho de Oliveira, inconformado com o fim do relacionamento, invadiu a casa da vítima, a agrediu com socos e tentou abusar sexualmente dela.

Segundo o delegado Wagner Dorta, responsável pela investigação, o suspeito e a vítima haviam terminado uma união estável, mas Charles não aceitava a separação. Após a agressão, ele trancou a mulher na residência e fugiu. A vítima conseguiu acionar a polícia logo depois.

Três dias após o ataque, a mulher deu à luz o bebê no sábado (19). Mesmo no hospital, ela continuou sendo intimidada pelo ex-companheiro, que enviou vídeos rasgando o enxoval da criança com uma faca.

Além disso, a vítima apresentou à polícia áudios nos quais o suspeito a ameaçava com golpes de faca, perguntando se ela já estava com outro homem. Na gravação, Charles também relembra uma briga anterior, na qual a agrediu, deixando-a com marcas roxas.

Após dias foragido, Charles foi localizado pela Polícia Civil em um esconderijo no centro de Guarabira e preso. Ele foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

A polícia continua as investigações sobre o caso, que chocou a população local, enquanto a vítima e o bebê passam bem após o parto.