Carro pega fogo após colidir com viaduto em João Pessoa

Um carro incendiou-se após colidir com a estrutura de um viaduto na Via Oeste, entre os bairros Varadouro e Ilha do Bispo, em João Pessoa, na noite do sábado (19).

Segundo informações, o motorista perdeu o controle do veículo, causando o acidente.

O impacto provocou um vazamento de combustível, que resultou no incêndio.

Até o momento, não há registro de feridos.