Carreta se envolve em acidente e deixa ao menos seis mortos

Um acidente envolvendo uma carreta e uma van na noite do último domingo (20) deixou ao menos seis mortos na BR-376, em Guaratuba (PR). Todos eles eram ocupantes da van, que transportava uma delegação de remo de Pelotas (RS) e voltava de uma viagem a São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta que carregava um contêiner teria perdido os freios antes de colidir na traseira da van.

O veículo, que transportava dez pessoas, bateu em um carro antes de rodar e ser arrastado pelo caminhão para fora da pista. O veículo de carga ainda tombou sobre a van.

Um adolescente de 17 anos resgatado com ferimentos leves da van e o motorista da carreta foram encaminhados para o Hospital São José em Joinville (SC). O condutor do carro envolvido no acidente não se feriu.

O Corpo de Bombeiros afirmou que o caminhão foi destombado na manhã desta segunda-feira (21) e agora as equipes atuam no processo de remoção das vítimas, que serão encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

