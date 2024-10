Cinco pessoas foram presas na quarta-feira (16) em São João do Rio do Peixe, em uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Alto Sertão da Paraíba.

De acordo com o delegado Antonio Neto, quatro das prisões foram realizadas por mandados e uma em flagrante.

Entre os presos estão dois homens, duas mulheres (mãe e filha) e um jovem, que foi detido com drogas, dinheiro e uma balança de precisão.

A operação, batizada de “Aliança”, recebeu esse nome porque grande parte dos envolvidos pertence à mesma família.