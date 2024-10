Jovem é preso após drogar sagui e fazer vídeo mostrando maus-tratos

Um jovem foi preso em Damião (PB) após publicar vídeos nas redes sociais mostrando um sagui fumando maconha e consumindo bebidas alcoólicas.

O homem, de 18 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (17). Um dia antes, o delegado Décio de Souza recebeu a denúncia e as gravações postadas por ele.Nas imagens, o sagui aparece no ombro do suspeito fumando um cigarro de maconha.

”Acho que você não vive muito não, vai morrer esse ano ainda, fumando”, dizia ao fundo.

O animal também é gravado cambaleando ao som de reggae.Ao ser questionado por seguidores, o homem respondeu que faria o que quisesse com o sagui.

”Vocês que estão falando que o macaco não pode fumar, que a lei não deixa, o macaco é meu. Eu que mando nessa por**, eu não sigo lei de ninguém, eu quero que se fo** o estado.”

Ele ainda fez ameaças de morte ao sagui. ”Qualquer coisa, se vierem buscar ele aqui em casa, eu jogo no mato, nem meu e nem do Ibama. Se eu quisesse matar ele, comer ele assado, eu comia”, falou em tom de revolta.

O Sagui era mantido preso em quarto, relatou o delegado. Após o resgate, o Corpo de Bombeiros foi acionado para levá-lo a um lugar adequado.

*uol/folhapress